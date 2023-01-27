"Как прошел дебют Фернандеса за "Интернасьонал"? Все в порядке. Марио счастлив вернуться на поле. Он будет постепенно прибавлять", - приводит слова Машаду "РБ Спорт".
Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 годы. Он провел в составе "армейцев" 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. Летом прошлого года защитник приостановил карьеру и покинул ЦСКА. В декабре стало известно, что Фернандес будет до конца сезона выступать за бразильский "Интернасьонал".
На этой неделе Фернандес дебютировал за новую команду в матче с "Авенидой" (1:1).
Агент Фернандеса - о дебюте за "Интернасьонал": Марио счастлив вернуться на поле
Агент Жорже Машаду, представляющий интересы Марио Фернандеса, прокомментировал дебют защитника за "Интернасьонал".
Фото: ФК "Интернасьонал"