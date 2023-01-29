- В клуб официально никто не обращался. С Гленном до нового года мы подписали новый долгосрочный контракт, его полностью всё у нас устраивает. На сегодняшний день, думаю, повода беспокоиться нет, - приводит комментарий Корниленко Metaratings.
27-летний голландец, выступающий на позиции правого защитника, защищает цвета "Крыльев Советов" с августа 2021 года. В этом сезоне футболист принял участие в 22 играх за самарский коллектив – 17 в РПЛ и 5 в Кубке России. В активе голландского защитника 1 гол и 2 ассистентских действия. В декабре 2022 года Гленн пролонгировал соглашение с волжанами до конца июня 2025 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Бейла в 1,5 млн евро. "Крылья Советов" по итогу первой половины сезона РПЛ занимают 11-ю строчку в таблице, набрав 20 очков.
Ранее СМИ сообщили, что в услугах голландского футболиста заинтересован московский "Локомотив".
Корниленко – о возможном уходе Бейла: Гленна полностью всё устраивает. На сегодняшний день повода беспокоиться нет
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал появившуюся информацию о том, что клуб может покинуть голландский футболист Гленн Бейл.
Фото: ФК "Крылья Советов"