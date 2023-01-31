- Переходит ли Малком в "ПСЖ"? Не переходит. Были ли контакты с "ПСЖ"? Я общался с президентом парижского клуба господином Нассером Аль-Хелаифи. В ходе общения мы обсудили условия возможного перехода футболиста в "ПСЖ". Аль-Хелаифи эти условия услышал и заметил, что в текущей обстановке вариант полноценного трансфера этой зимой для них не является предпочтительным. - приводит комментарий Медведева "Матч ТВ".
На протяжении нескольких дней французские СМИ активно сообщали о возможном переходе 26-летнего бразильского вингера Малкома из "Зенита" в "ПСЖ". Парижский клуб хотел взять олимпийского чемпиона Токио-2021 в аренду с правом выкупа, а "Зенит" настаивал на полноценном трансфере, либо на аренде с обязательным выкупом. Ранее футболист уже выступал в чемпионате Франции за "Бордо".
Малком в текущем сезоне является лучшим игроком "Зенита" по системе гол плюс пас. За 23 игры бразилец забил 15 голов и отметился 7-ю результативными пасами. Летом 2022 года Малком подписал новое соглашение с "Зенитом", рассчитанное до лета 2027 года. Сам игрок заявил, что планирует получать российское гражданство.
"Зенит" завершил первый сбор в Катаре и скоро приступить ко второму этапу подготовки ко второй части сезона в ОАЭ.
Медведев: Малком не переходит в "ПСЖ"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о том, что Малком останется в петербуржском клубе.
Фото: ФК "Зенит"