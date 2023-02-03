"Захарян может получить армянский паспорт? Я не знаю, насколько это правда. Но если это случится, то буду рад. Со мной он это не обсуждал. Мы общаемся, но на эту тему не разговаривали", - цитирует Сперцяна "Чемпионат".
Напомним, ранее появлялась информация, что Захарян может сменить футбольное гражданство ради перехода в один из европейских клубов. Прошлым летом полузащитником "Динамо" интересовался "Челси", но из-за санкций лондонцы не сумели осуществить трансфер российского игрока.
Эдуард Сперцян выступает за сборную Армении с марта 2021 года. С того момента он провел 13 матчей за национальную команду, в которых отметился тремя голами.
Сперцян: буду рад, если Захарян получит армянский паспорт
Полузащитник "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян прокомментировал информацию о том, что Арсен Захарян может принять армянское гражданство.
Фото: ФК "Краснодар"