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Сперцян: буду рад, если Захарян получит армянский паспорт

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Полузащитник "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян прокомментировал информацию о том, что Арсен Захарян может принять армянское гражданство.
Фото: ФК "Краснодар"
"Захарян может получить армянский паспорт? Я не знаю, насколько это правда. Но если это случится, то буду рад. Со мной он это не обсуждал. Мы общаемся, но на эту тему не разговаривали", - цитирует Сперцяна "Чемпионат".

Напомним, ранее появлялась информация, что Захарян может сменить футбольное гражданство ради перехода в один из европейских клубов. Прошлым летом полузащитником "Динамо" интересовался "Челси", но из-за санкций лондонцы не сумели осуществить трансфер российского игрока.

Эдуард Сперцян выступает за сборную Армении с марта 2021 года. С того момента он провел 13 матчей за национальную команду, в которых отметился тремя голами.


Сперцян Захарян Сборная Армении
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