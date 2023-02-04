"Чувствую себя хорошо после игры с "Сочи". Вся команда понимает идеи тренера. Наша задача на оставшуюся часть сезона — подняться как можно выше в таблице", — цитирует колумбийца "РИА Новости Спорт".
Днем ранее "Краснодар" сыграл против "Сочи" в первом туре Зимнего Кубка РПЛ и одержал минимальную победу – 1:0. Единственный мяч в матче записал на свой счет защитник "быков" Кайо Панталеао.
Кордоба сыграл 12 матчей в действующем розыгрыше Российской Премьер-лиги и забил 5 мячей, а также отдал 1 результативную передачу.
Кордоба – после 1:0 с "Сочи": задача "Краснодара" — подняться как можно выше в таблице РПЛ
Форвард "Краснодара" Джон Кордоба высказался о задаче южан на вторую часть сезона.
фото: ФК "Краснодар"