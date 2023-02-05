- Задачи все те же — выигрывать. У нас большая конкуренция, поэтому будет интересно. Думаю, все будем задействованы. Хотелось бы завоевать очередное чемпионство, и, конечно, звездочку на груди, - приводит слова Чистякова "Матч ТВ".
29-летний россиянин Дмитрий Чистяков, выступающий на позиции центрального защитника, защищает цвета "Зенита" с осени 2020 года. Воспитанник петербуржского клуба смог выиграть со своей родной командой 2 чемпионских титула РПЛ и 2 Суперкубка России.
В этом сезоне Чистяков принял участие в 11 встречах за коллектив из Санкт-Петербурга – 5 в РПЛ, 5 в Кубке России и 1 в Суперкубке России. Футболист провел на поле 719 минут. "Зенит" ушел на перерыв после первой половины сезона РПЛ, находясь на 1 месте по итогам 17 туров. Отрыв от "Спартака", идущего на строчку ниже, составляет 6 очков.
Чистяков: хотелось бы завоевать очередное чемпионство, и, конечно, звездочку на груди
Российский футболист "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от второй половины сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"