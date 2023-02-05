- Это фейковые новости, - приводит комментарий Собрадо "РБ Спорт".
Летом на тренерском мостике "Спартака" произошла рокировка. Вместо ушедшего итальянца Паулу Ваноли пост наставника команды занял 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.По итогам первой части сезона московский коллектив расположился на 2 месте после 17 сыгранных туров. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 6 очков. В Кубке России москвичи смогли выйти в плей-офф турнира. Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Севилья" интересуется кандидатурой Гильермо Абаскаля.
Агент – об интересе "Севильи" к Абаскалю: это фейковые новости
Агент испанского наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля Давид Собрадо высказался по поводу информации о том, что "Севилья" заинтересована в кандидатуре тренера.
Фото: ФК "Спартак"