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Канчельскис: веду переговоры о том, чтобы возглавить клуб из ОАЭ или Саудовской Аравии

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Экс-тренер "Навбахора" Андрей Канчельскис заявил, что может устроиться главным тренером одного из азиатских клубов.
Фото: РИА Новости
"Веду переговоры с клубами из ОАЭ и Саудовской Аравии? Да, и там и там ведутся переговоры — где попадет. Арабы никогда не торопятся, живут в очень спокойном режиме. Поэтому ждем. Они не сказали "нет", а это уже хорошо.", - цитирует Канчельскиса "Матч ТВ".

Напомним, последним местом работы Канчельскиса был "Навбахор" из Узбекистана, который специалист покинул в 2020 году. До этого он возглавлял московский "Солярис", ФК "Юрмала" и "Уфу". Кроме того, он работал ассистентом главного тренера в нижегородской "Волге" и исполнительным директором "Носты".

Канчельскис завершил карьеру футболиста в 2007 году. Он выступал за "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Глазго Рейнджерс", "Фиорентину" и еще несколько клубов.


Канчельскис
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