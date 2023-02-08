- Я его воспринял с иронией. Я не считаю, что каждый мужчина должен отсидеть. В армии отслужить, может быть, да. Но говорить про заключение - неправильно, - передает слова Аленичева Sport24.
Ранее 31-летний российский нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин в одном из своих интервью заявил, что каждый нормальный мужчина должен получить опыт тюремного заключения. Сам Кокорин находился в заключении в период с октября 2018 года по сентябрь 2019 года за хулиганские действия в центре Москвы.
Аленичев - о словах Кокорина: не считаю, что каждый мужчина должен отсидеть
Экс-главный тренер "Спартака" и тульского "Арсенала" Дмитрий Аленичев прокомментировал слова нападающего "Ариса" Александра Кокорина о необходимости отсидеть в тюрьме для каждого мужчины.
Фото: "Спорт-Экспресс"