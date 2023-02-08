- Дзюба, конечно же, поможет "Локомотиву". Это нормальное подписание. Главное, чтобы бы с тренером у них все нормально было. У него же нормальный уровень, - приводит мнение Сафонова "Спорт День за Днем".
34-летний центрфорвард из России Артем Дзюба сегодня прошел медицинские тесты для "Локомотива". Сообщалось, что футболист и столичный коллектив заключат соглашение до лета 2023 года. Текущий сезон экс-капитан сборной России начинал в чемпионате Турции, являясь игроком клуба "Адана Демирспор", но по ходу сезона Дзюба не смог завоевать место в основе клуба из Аданы и в начале ноября досрочно покинул команду. Всего на счету Артема 1 гол в 5 встречах. Нападающий является лучшим голеадором российского первенства и лушчим бомбардиром в истории сборной России.
Агент Сафонов: Дзюба поможет "Локомотиву". Главное, чтобы бы с тренером у них все нормально было
Известный агент Алексей Сафонов высказался по поводу вероятного перехода Артема Дзюбы в "Локомотив".
Фото: ФК "Адана Демирспор"