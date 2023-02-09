"Если я буду в «"Крыльях", буду доволен. Вернусь в "Спартак" - тоже. Если "Спартак-2" возродят? В "двойку" уже не тянет. После РПЛ мало кто захочет опускаться уровнем ниже. Не думаю, что команду заявят в Первую лигу, а во Второй лиге играть с людьми, которые кости ломают, я не хочу", - приводит слова Шитова "РБ Спорт".
Напомним, Владислав Шитов летом прошлого года на правах аренды перебрался из "Спартака" в "Крылья Советов". С того момента 19-летний нападающий провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился двумя забитыми голами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шитова в 700 тысяч евро. Арендное соглашение игрока истекает в конце текущего сезона. У "Крыльев" нет права выкупа
Шитов: в "Спартак-2" не тянет. Не хочу играть во Второй лиге с людьми, которые кости ломают
Нападающий "Спартака" Владислав Шитов, выступающий на правах аренды за "Крылья Советов", рассказал о своем будущем.
Фото: ПФК "Крылья Советов"