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Игонин - о бразильских легионерах "Зенита": их никто не держит

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Экс-полузащитник "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал интерес европейских клубов к бразильским легионерам клуба из Санкт-Петербурга.
Фото: Globall Look Press
"Их никто не держит, но они с удовольствием здесь играют. У них есть контракты, но и предложения от других клубов тоже имеются. Удержать футболиста, который не хочет играть в команде, достаточно сложно, да и незачем. Значит, им все здесь нравится, они об этом заявляют и готовы играть", — цитирует Игонина "Спорт День За Днем".

Напомним, во время январского трансферного окна в СМИ появлялась информация об интересе "Пари Сен-Жермен" к нападающему "Зенита" Малкому. Также сообщалось, что скауты мадридского "Реала" будут просматривать в весенней части РПЛ защитника "сине-бело-голубых" Ренана. Помимо этого ряд клубов проявляли интерес и к Клаудиньо.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 17 сыгранных матчей, набрав 42 очка. 25 февраля "Зенит" проведет первый официальный матч этого года против "Волги" в четвертьфинале Кубка России.


Зенит Игонин Малком Ренан РПЛ
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