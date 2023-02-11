- Победа в предсезонном Кубке? Всегда важно выигрывать, но все-таки это тренировочный сбор. Наша задача — подготовиться к сезону, - приводит комментарий Денисова Sport24.
Вчера "Спартак" обыграл "Сочи" (2:0) в рамках Зимнего Кубка РПЛ, тем самым завоевав предсезонный трофей. Всего на товарищеском турнире у столичного коллектива 3 победы - 2 в основное время и 1 в серии пенальти против Ростова (0:0, 2:1). Помимо "Ростова", команда Гильермо Абаскаля разгромно обыграла "Краснодар" (4:0).
Весенняя часть футбольного сезона для "Спартака" возобновится кубовыми встречами против "Локомотива". В РПЛ красно-белые дома примут "Урал" в начале марта в рамках 18 тура первенства.
Денисов – о победе в Зимнем Кубке РПЛ: выигрывать всегда важно, но наша задача - подготовиться к сезону
Российский футболист "Спартака" Даниил Денисов высказался по поводу победы клуба на Зимнем Кубке РПЛ.
Фото: Global Look Press