"Хотели ли, будучи игроком, попробовать себя в РПЛ? Да, хотел бы. Тогда лучшим клубом России был ЦСКА. Если бы я выбирал клуб из РПЛ, то выбрал бы именно эту команду, потому что тогда там играл мой друг Сейду Думбия", - приводит слова Эбуэ Sport24.
Эммануэль Эбуэ завершил карьеру футболиста в 2016-м году. Его последним клубом стал английский "Сандерленд". Большую часть карьеры ивуариец провел в лондонском "Арсенале", за который сыграл 214 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 20 результативных передач. Кроме того, на счету полузащитника 3 гола в 78 матчах за сборную Кот-д’Ивуара.
Экс-игрок "Арсенала" Эбуэ: если бы я выбирал клуб из РПЛ, то выбрал бы ЦСКА
Бывший полузащитник "Арсенала" Эммануэль Эбуэ рассказал, что не отказался бы в ходе карьеры поиграть в российской Премьер-лиге.
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