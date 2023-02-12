– Русские, как правило, строгие, принимают все всерьез. Мы, африканцы, постоянно на юморе. Нашего чувства юмора мне здесь не хватает, а еще – еды. Ни чебуреков, ни шаурмы я не попробовал, русская еда мне не нравится. Борщ, пельмени – не люблю. Предпочитаю африканскую еду, готовлю сам: обычно рис с курицей и овощами. Ем это с детства, и трудно менять привычки. Русские девушки мне тоже не нравятся, ахах! Лучше из Нигерии. С ними мне намного проще – из-за языка, – приводит слова Олусегуна Sport24.
Олакунле Олусегун перебрался на Юг России прошлым летом. 20-летний нигериец подписал контракт до конца сезона-2025/26. В текущем розыгрыше чемпионата России нападающий отметился пятью голами и сделал два ассиста. Его рыночная стоимость, по оценкам аналитического портала Transfermarkt, достигает 1,7 млн евро.
Накануне "Краснодар" разгромил "Ростов" со счетом 4:0 в заключительном туре Зимнего Кубка РПЛ и завершил предсезонное соревнование на втором месте.
Футболист "Краснодара" Олусегун: русские девушки мне не нравятся. С нигерийками намного проще
Нигерийский форвард "Краснодара" Олакунле Олусегун поделился своим отношением к русской культуре, пище и женщинам в России.
Фото: ФК "Краснодар"