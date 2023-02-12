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Капелло - о завершении карьеры Жиркова: большой профессионал и отличный игрок!

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Экс-тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на новость о том, что Юрий Жирков завершил карьеру.
Фото: ФК "Химки"
"Что можно сказать о Жиркове? Он большой профессионал и отличный игрок!" - приводит слова Капелло "СЭ".

Напомним, ранее сегодня Юрий Жирков заявил, что завершает карьеру футболиста. Последним клубом защитника были "Химки", которые он покинул летом прошлого года. До этого Юрий выступал за "Зенит", "Динамо", "Анжи", "Челси" и ЦСКА. Кроме того, в активе Жиркова 105 матчей в составе сборной России, в которых он отличился двумя голами. В августе прошлого года Жиркову исполнилось 39 лет.


Капелло Жирков
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