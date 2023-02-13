Мелёхин: в идеальном раскладе "Ростов" будет претендовать на самые высокие места - пусть будет первое

Защитник "Ростова" Виктор Мелёхин ответил на вопрос о том, на что будут претендовать желто-синие в текущем сезоне.

Фото: ФК "Ростов"





19-летний центральный защитник "Ростова" Виктор Мелёхин в текущем сезоне провел за команду Валерия Карпина 19 матчей во всех турнирах из 23 возможных, не отметившись результативными действиями. По итогам осенней части чемпионата желто-синие занимают в турнирной таблице третье место, набрав 35 очков в 17 матчах. - Идеальный расклад - самые высокие места. Но нам нужно выполнять требования в каждом конкретном матче. Реальный? Мы же все хотим идеальный расклад - поэтому пусть будет первое место, - передает слова Мелёхина " РБ Спорт ".19-летний центральный защитник "Ростова" Виктор Мелёхин в текущем сезоне провел за команду Валерия Карпина 19 матчей во всех турнирах из 23 возможных, не отметившись результативными действиями. По итогам осенней части чемпионата желто-синие занимают в турнирной таблице третье место, набрав 35 очков в 17 матчах.