"По информации, полученной выехавшим на место происшествия сотрудником консульства, инцидент был спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны", - цитирует представителя дипломатической миссии "РИА Новости".
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что между игроки российского "Шинника" и украинского "Миная" произошла драка в турецком отеле Royal Seginus, где проживали команды. Обе стороны конфликта обвинили в нем друга друга. Ситуацию расследуют правоохранительные органы.
Генконсультво России: инцидент с дракой "Шинника" и "Миная" спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны
В генеральном консульстве России в Анталье прокомментировали скандал с дракой игроков "Шинника" и "Миная" в Турции.
Фото: ФК "Шинник"