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Каманцев: не будет такого, что видно всё и всегда. Заступы на полсантиметра кончиком волос - бухгалтерский подход

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Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев, рассказал, будет ли ВАР видеть абсолютно все мельчайшие детали эпизода.
Фото: МатчТВ
- Удастся ли в будущем избежать ситуации, которая была на матче "Крылья" - "Краснодар"? Не будет такого, что видно всё и всегда. Я на эту тему не загоняюсь. Мне кажется, предельной стерильности не будет никогда. Я не противник системы полуавтоматических офсайдов, но заступы на половину сантиметра кончиком волос на ногах - это, мне кажется, крайне бухгалтерский подход. Понимаю, что тут большие ставки, влияние, места в Лиге чемпионов - всё так, но мне это не близко, - приводит слова Каманцева Sport24.

Матч 11 тура Российской премьер-лиги "Крылья Советов" - "Краснодар" состоялся 3 октября 2022 года и завершился вничью со счетом 0:0. В одном из эпизодов на 81 минуте игры не был засчитан гол самарцев в ворота голкипера "быков" Матвея Сафонова, так как главный рефери Алексей Сухой не зафиксировал взятие ворот, а видеоарбитры не смогли однозначно увидеть, что мяч пересек линию, ни с одного предоставленного им ракурса видеотрансляции. После матча "Крылья Советов" опубликовали запись с находящейся высоко над воротами технической камеры наблюдения служб безопасности, после изучения которой экспертно-судейская комиссия пришла к выводу, что гол должен был быть засчитан.


РФС Каманцев ВАР
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