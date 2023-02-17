- У Гогуа есть более выгодное предложение в плане денег не из России. Но дело не в этом, я хочу, чтобы он поиграл в России и доказал кое-какие моменты кое-кому. Думаю, что скоро мы определимся, - приводит слова Селюка "СЭ".
Центральный защитник из Кот-д'Ивуара Седрик Гогуа, который в данный пребывает без клуба, тренировался вместе с "Химками" и вел переговоры с руководством подмосковного коллектива о возможном переходе в стан химчан. Футболист, который ранее защищал цвета "Тамбова" и ЦСКА, провел в рамках РПЛ 31 игру. В активе Седрика 3 забитых мяча. Ранее Селюк критически высказывался о руководстве ЦСКА и бывшем главном тренере "армейцев" Викторе Гончаренко. Это было связано, что Гогуа получал мало игровой практики в столичном коллективе. Всего за карьеру Седрик провел 109 матчей, в которых сумел 7 раз отличиться и отдать 2 результативных паса.
Селюк: у Гогуа есть более выгодное предложение в плане денег не из России, но я хочу, чтобы он играл в РПЛ
Агент защитника из Кот-д'Ивуара Седрика Гогуа Дмитрий Селюк высказался по поводу дальнейшего места продолжения карьеры игрока.
Фото: ФК "Ротор"