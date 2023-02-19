- Шансы 50 на 50 в этом матче, жду только победы "Спартака". Возможно, в этой игре будет мало голов, так бывает после перерыва. Будем надеяться, что один "Спартак" забьет. ...Думаю, "железнодорожники" станут более энергичной, атакующей командой. Посмотрим, что сможет сделать "Спартак". Дзюба? Пока мы не знаем, в каком он состоянии. Артем - квалифицированный футболист, может решать эпизоды. Конечно, он будет опасен. С ним "Спартаку" надо быть внимательнее, - передает слова Мелёшина "РБ Спорт".
22 февраля состоится первый матч 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Локомотив" - "Спартак", который станет для обеих команд первым официальным в весенней части текущего сезона. Ответная игра состоится 27 февраля, победитель по сумме двух матчей выйдет в 1/2 финала верхней сетки, проигравший переместится в нижнюю сетку плей-офф (Путь регионов). Состав "Локомотива" в ходе зимнего межсезонья пополнили несколько футболистов, в том числе 34-летний экс-нападающий "Спартака", "Зенита" и сборной России Артем Дзюба.
Алексей Мелёшин: шансы "Спартака" с "Локомотивом" 50 на 50. С Дзюбой надо быть внимательнее
Экс-полузащитник "Спартака" Алексей Мелёшин высказался по поводу предстоящей встречи красно-белых с "Локомотивом" в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"