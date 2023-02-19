Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
17:00
Лестер СитиНе начат
П1 1.62X 4.4П2 5.2
Тоттенхэм
19:30
Вест ХэмНе начат
П1 1.93X 3.55П2 4.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эльче
16:00
ЭспаньолНе начат
П1 2.65X 3.05П2 3
Райо Вальекано
18:15
СевильяНе начат
П1 2.6X 3.1П2 3.05
Атлетико
20:30
АтлетикНе начат
П1 2.04X 3.3П2 4.1
Барселона
23:00
КадисНе начат
П1 1.24X 6.6П2 13

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
14:30
ЛеччеНе начат
П1 1.5X 4.5П2 6.6
Салернитана
17:00
ЛациоНе начат
П1 4.8X 3.75П2 1.78
Фиорентина
17:00
ЭмполиНе начат
П1 1.64X 4.1П2 5.4
Специя
20:00
ЮвентусНе начат
П1 5.4X 3.8П2 1.69
Рома
22:45
ВеронаНе начат
П1 1.75X 3.5П2 5.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
17:30
Шальке-04Не начат
П1 1.62X 3.8П2 6.2
Боруссия Д
19:30
ГертаНе начат
П1 1.34X 5.8П2 8.4
Байер
21:30
МайнцНе начат
П1 1.91X 3.7П2 4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
15:00
ЛилльНе начат
П1 1.65X 4.3П2 5
Брест
17:00
МонакоНе начат
П1 4.6X 3.85П2 1.78
Ренн
17:00
КлермонНе начат
П1 1.62X 4П2 5.8
Лорьян
17:00
АяччоНе начат
П1 2.05X 3.3П2 4
Труа
17:00
МонпельеНе начат
П1 3.05X 3.35П2 2.43
Ланс
19:05
НантНе начат
П1 1.56X 4.2П2 6.2
Тулуза
22:45
МарсельНе начат
П1 3.8X 3.75П2 1.96
Реклама лига ставок Сделать ставку

Алексей Мелёшин: шансы "Спартака" с "Локомотивом" 50 на 50. С Дзюбой надо быть внимательнее

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Спартака" Алексей Мелёшин высказался по поводу предстоящей встречи красно-белых с "Локомотивом" в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"
- Шансы 50 на 50 в этом матче, жду только победы "Спартака". Возможно, в этой игре будет мало голов, так бывает после перерыва. Будем надеяться, что один "Спартак" забьет. ...Думаю, "железнодорожники" станут более энергичной, атакующей командой. Посмотрим, что сможет сделать "Спартак". Дзюба? Пока мы не знаем, в каком он состоянии. Артем - квалифицированный футболист, может решать эпизоды. Конечно, он будет опасен. С ним "Спартаку" надо быть внимательнее, - передает слова Мелёшина "РБ Спорт".

22 февраля состоится первый матч 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Локомотив" - "Спартак", который станет для обеих команд первым официальным в весенней части текущего сезона. Ответная игра состоится 27 февраля, победитель по сумме двух матчей выйдет в 1/2 финала верхней сетки, проигравший переместится в нижнюю сетку плей-офф (Путь регионов). Состав "Локомотива" в ходе зимнего межсезонья пополнили несколько футболистов, в том числе 34-летний экс-нападающий "Спартака", "Зенита" и сборной России Артем Дзюба.


Кубок России Спартак Локомотив Мелешин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Гранат - об одобрении гражданства РФ Малкому и Клаудиньо: это будет плачевно для воспитанников "Зенита"
Экс-защитник ЦСКА Пономарев - о Фалькао: можно заявить его за команду ветеранов ЦСКА
Писарский: Карпин позитивный, постоянно шутит, редко увидишь его серьезным 1
Алексей Мелёшин: шансы "Спартака" с "Локомотивом" 50 на 50. С Дзюбой надо быть внимательнее
Евсеев - игрокам "Шинника": горжусь вами! Вас было мало - не отступили назад, а дали отпор 1
Филимонов: мировые спортивные функционеры должны компенсировать нам то, что наши клубы потеряли из-за отстранения 1
Агент: уход Олусегуна из "Краснодара" летом действительно возможен
Павлюченко - о "Локомотиве": можно собрать команду из звездных футболистов, но не добиться результата
Мостовой: у меня ни разу не было предложения от "Спартака". Я должен стоять с табличкой "Возьмите меня" у стадиона? 15
Смородская: в "Торино" Миранчук расцвел, правильно сделал, что ушел из "Аталанты"
Мор: провалом для Абаскаля будет место "Спартака" ниже тройки 4
Стрепетов: мы увидели, что "Зенит" не готов к возобновлению сезона. Полное разочарование и много вопросов по игре 5
Вингер "Спартака" Мозес - о восстановлении после травмы: уже частично тренируюсь вместе с командой
Шалимов: группа атаки "Спартака" как минимум не хуже зенитовской 6
Шалимов: "Спартак" - фаворит в кубковом матче с "Локомотивом", Дзюба и Смольников могут сыграть в основном составе