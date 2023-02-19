"Идет процесс подписания контракта с Александром Зуевым. Надеемся, он финишируется и все будет хорошо. Совет директоров должен утвердить или заявить футболиста - на таких этапах мы сейчас находимся. Что касается моего отношения как главного тренера, я дал свое добро. Мы на него полностью рассчитываем, как и на любого игрока нашей команды", — цитирует Осинькина "Sport24".
26-летний Александр Зуев перешел в "Химки" летом прошлого года в качестве свободного агента. В этом сезоне Зуев провел за подмосковную команду 16 матчей и не отметился результативными действиями. "Химки" по итогам первой части чемпионата России набрали 12 баллов в 17 турах и находятся в зоне прямого вылета, занимая предпоследнее место в турнирной таблице. "Крылья Советов" расположились на 11 строчке с 20 набранными очками.
Осинькин - о подписании контракта с Зуевым: процесс идет, "Крылья" на него рассчитывают
Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил, как проходят переговоры о подписании контракта с хавбеком "Химок" Александром Зуевым.
Фото: ФК "Химки"