- У нас по-прежнему нет конкретики относительно восстановления Вильсона. Не знаю, сыграет ли он против "Спартака". К этому моменту всё еще может поменяться, - передает слова Лакруа Sport24.
22 февраля московские "Спартак" и "Локомотив" должны встретиться на "РЖД Арене" в рамках первого матча 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России. Эта игра станет первой официальной для обоих клубов в весенней части российского футбольного сезона. В то же время есть риск переноса игры из-за погодных условий - по текущему предварительному прогнозу, днем 22 февраля в Москве будет около 12 градусов мороза, ночью температура опустится до -17, перенос допускается при температуре ниже -15 градусов.
Матч Кубка России "Локомотив" - "Спартак" может быть перенесен на март из-за морозов
Агент форварда "Локомотива" Изидора: нет конкретики, сыграет ли Вильсон против "Спартака"
Агент нападающего "Локомотива" Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа ответил на вопрос о возможности участия игрока в матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф Кубка России против "Спартака".
Фото: РПЛ