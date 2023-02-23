– Не зря моя дочка называет Пруцева Гарри Поттером! Он обязательно что-нибудь придумает на поле: как нестандартные решения, так и простые и чистые действия. Данил год в команде, а уже стал настоящим спартаковцем, – цитирует Салихову "СЭ".
22 февраля "Спартак" одержал минимальную победу на выезде над "Локомотивом" со счетом 1:0 в первой встрече четвертьфинала Кубка России. Автором единственного гола в матче на 16-й минуте стал Данил Пруцев.
Второй тайм прошел под диктовку "железнодорожников". Команде Михаила Галактионова даже удалось сравнять счет под занавес встречи, но гол Макгеева был отменен из-за "пассивного" офсайда у Камано. Ответная игра состоится на стадионе "Открытие Банк Арена" 27 февраля.
Салихова – о голе Пруцева: не зря моя дочка называет его Гарри Поттером!
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась впечатлениями от игры полузащитника красно-белых Данила Пруцева в кубковом матче с "Локомотивом" (1:0).
Фото: ФК "Спартак"