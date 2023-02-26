- Что касаемо брошенного банана — это средневековье, я этого не понимаю. Полный идиотизм. Этому не место ни на стадионе, ни в нашем обществе. Для всех адекватных людей это неприемлемо, - приводит мнение Малафеева Metaratings.ru.
Вчера "Волга" в Ульяновске принимала "Зенит" в рамках Кубка России. Волжане пропустили три безответных мяча (один в первом и два во втором). На 90+1 минуте поединка произошел скандальный эпизод, в ходе которого с трибун стадиона на поле прилетел банан в сторону бразильца Вендела, который уходил на скамейку запасных после замены. После матча футбольный клуб "Волга", РПЛ и ФНЛ выступили с осуждением данного поступка. Также стало известно, что КДК РФС будет рассматривать инцидент на своем заседании. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что полиция идентифицировала болельщика, который выбросил банан на поле и в данный момент продолжает его поиски.
Малафеев: брошенный банан — это средневековье, полный идиотизм
Российский экс-вратарь петербуржского клуба Вячеслав Малафеев высказался по поводу эпизода, произошедшего в ходе кубкового матча "Волга" Ульяновск – "Зенит", в течение которого в сторону бразильского хавбека гостей был брошен банан.
Фото: "Зенит"