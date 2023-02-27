– У нас идет обсуждение с ЦСКА. Клуб хочет продлить контракт, мы тоже не против, но есть определенные проблемы в условиях. Все зависит от них. Если бы нас устраивали условия, мы бы уже все подписали, – приводит слова официального представителя Дивеева "СЭ".
Напомним, трудовой договор между сторонами истекает летом. Руководство ЦСКА выступало с заявлением о том, что московский клуб заинтересован в продлении сотрудничества. Однако в настоящее время переговоры зашли в тупик из-за несогласия по финансовым аспектам сделки.
В нынешнем сезоне 23-летний защитник сборной России провел за "армейцев" 12 матчей, записав на свой счет гол и результативную передачу. Рыночная стоимость Дивеева, по оценкам аналитического портала Transfermarkt, оценивается в шесть миллионов евро.
Агент Дивеева: если бы нас устраивали условия контракта с ЦСКА, мы бы его подписали
Олег Еремин, агент защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, раскрыл подробности переговоров по продлению соглашения с "армейцами".
Фото: ПФК ЦСКА