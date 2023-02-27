– Самое главное, что мы выиграли. Рядовая победа, понимали, что это игра на вылет. Соперник – молодая, способная команда. С Комбаровым встретились, немного пообщались, – приводит слова Глушакова "Матч ТВ".
27 февраля "Пари Нижний Новгород" на выезде одержал уверенную победу над питерской "Звездой" в рамках 1/4 финала Пути Регионов Кубка России. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе "Кировец" и завершилась со счетом 2:0 (1:0) в пользу гостей. Отметим, что главным тренером "Звезды" является известный в прошлом футболиста "Спартака" Дмитрий Комбаров.
На 34-й минуте Никита Каккоев вывел волжан вперед - 0:1. На 64-й минуте Даниил Корнюшин удвоил счет - 0:2. Матч запомнился дебютом в составе "Пари Нижний Новгород" ветерана красно-белых Дениса Глушакова, недавно подписавшего контракт с клубом до конца сезона. 36-летний полузащитник появился на поле по ходу второго тайма, но не отметился результативными действиями.
Глушаков – о дебюте в "Пари НН": самое главное, что выиграли. С Комбаровым встретились, немного пообщались
Новичок "Пари Нижний Новгород" Денис Глушаков поделился впечатлениями от дебюта в выездном матче 1/4 финала Пути Регионов Кубка России с питерской "Звездой" (2:0).
Фото: ФК "Пари НН"