- Второй пенальти назначать нельзя было, у него опорная рука, он в подкате. Судья ошибся, под конец матча поплыл, а до этого хорошо судил. Исполнение Промеса и решение арбитра перебить второй пенальти – это вообще цирк. За этот удар Промеса нужно казнить, если бы это было при счёте 2:2. Он ещё и паузу сделал, а этого делать нельзя. Просто цирковая программа.
В концовке матча "Спартака" с "Локомотивом" в Кубке России главный судья матча Сергей Иванов дважды назначил пенальти в ворота железнодорожников. Оба раза 11-метровый исполнял нападающий "Спартака" Квинси Промес. В первый раз нидерландец не смог переиграть голкипера гостей Илью Лантратова, в случае со вторым пенальти, вратарь "Локомотива" вновь справился с ударом Промеса, однако сделал это с нарушением правил, в следствие чего футболист "Спартака" успешно перебил 11-метровый.
Источник: Metaratings
Мостовой: решение арбитра перебить второй пенальти - цирк. Промеса можно было бы казнить за такое исполнение
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой раскритиковал нападающего красно-белых Квинси Промеса за исполнение пенальти в игре с "Локомотивом" в Кубке России.
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