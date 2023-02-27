- Мы пропустили гол сразу после того, как забили. Это совершенно недопустимо. Мы общались в раздевалке на эту тему. Когда забиваешь гол, наоборот, должна быть дополнительная концентрация и мобилизация сил. Мы обязательно обратим на это дополнительное внимание и будем над этим работать. Потому что я ненавижу пропускать голы. Действительно просто ненавижу.
На 81-й минуте матча "Локомотива" и "Спартака" нападающий красно-белых Кристофер Мартинс забил третий гол своей команды в игре, укрепив преимущество команды Гильермо Абаскаля, однако уже через две минуты своим голом ответил полузащитника железнодорожников Антон Миранчук, вновь сократив отставание до минимума. В итоге победа досталась подопечным Абаскаля 4:2. "Спартак" вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, отправив "Локомотив" в четвертьфинал Кубка регионов.
Источник: "Матч ТВ"
Абаскаль: я ненавижу пропускать голы. Действительно просто ненавижу
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль подвел итоги встречи с "Локомотивом" в Кубке России, отметив, что он ненавидит пропускать голы.
ФК "Спартак"