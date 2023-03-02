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Осинькин - о матчах Кубка России с ЦСКА: удивить соперника будет трудно, но у нас задача другая - пройти дальше

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал итоги жеребьевки Кубка России, которые свели его команду с ЦСКА.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Можно ли назвать ЦСКА самым неблагоприятным вариантом, учитывая поражения в личных встречах? Принимаем все как есть. Они в хорошей форме. Показывают не только индивидуальный уровень, но добавляют в организации игры. Удивим ли мы фаворита? У нас задача пройти дальше, а не удивлять", - цитирует Осинькина Metaratings.

Сегодня, в ходе жеребьевки стало известно, что в полуфинале верхней сетки плей-офф Кубка России сойдутся московское ЦСКА и самарские "Крылья Советов". Первая игра 1/2 финала Пути РПЛ состоится в период с 14 по 16 марта в Самаре, ответный поединок состоится с 4 по 6 апреля на стадионе "армейцев". Победитель в этой пары станет участником финала верхней сетки плей-офф, проигравший продолжит борьбу за трофей в сетке Пути регионов.


Осинькин Крылья Советов ЦСКА Кубок России
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