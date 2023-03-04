"Главное - это все равно игра, а судейство - второстепенное. Но от решений арбитров тоже очень многое зависит. "Урал" однозначно подтвердил свой уровень. Очень приятно, что в регионе есть клуб, который на протяжении долгого времени постепенно становился все крепче и крепче. Президенту "Урала" Григорию Иванову за это нужно сказать спасибо. А после прихода на тренерский мостик Виктора Гончаренко команда серьезно подняла уровень игры. Это очевидно. Что касается "Спартака", то он немного больше атаковал и создал немного больше моментов. Но результат, я думаю, закономерный. Тем более что в конце матча у "Урала" была сумасшедшая возможность", - цитирует Гаджиева Vprognoze.
Вчера, 4 марта, "Спартак" в домашнем поединке с "Уралом" сыграл вничью (2:2). Подопечные Виктора Гончаренко дважды по ходу встречи выходили вперед, но дважды теряли преимущество. В концовке матча команда Гильермо Абаскаля могла вырвать три очка, однако главный судья Виталий Мешков не засчитал гол форварда Александра Соболева.
Таким образом московский "Спартак" набрал 37 очков в 18 сыгранных матчах первенства страны и по-прежнему занимает второе место. Отрыв от идущего на первой строчке "Зенита" увеличился до восьми очков. "Урал", набрав 22 балла, расположился на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.
Гаджиев - о матче "Спартака" с "Уралом": главное - игра, а судейство - второстепенное
Экс-наставник "Анжи", "Крыльев Советов" и "Амкара" Гаджи Гаджиев подвел итоги встречи "Спартак" - "Урал" (2:2), сыгранной в рамках 18 тура РПЛ.
Фото: "СЭ"