- Переход в "Краснодар" — это не шаг вперед для меня, но это очень хорошая возможность проявить себя здесь. Сейчас я на сто процентов сосредоточен на своей команде. Для меня это новый шанс. Хочу максимально помочь клубу и становиться еще лучше с каждой игрой, - приводит комментарий Кади "РБ Спорт".
26-летний бразилец Кади Боржес, играющий на позиции атакующего хавбека, перебрался в стан "Краснодара" в январе 2023 года, подписав договор до лета 2026 года. Футболист провел за южный коллектив 3 встречи и пока не отметился голевыми действиями. Сезон Кади начинал в "Карабахе" из Азербайджана. За азербайджанский клуб новичок быков провел 75 поединков, в которых сумел отметиться 28 точными попаданиями и 28 голевыми передачами. Краснодар в 18-м туре не смог обыграть у себя дома аутсайдера "Торпедо" (2:2). Бразилец провел на поле все 90 минут заработал желтую карточку.
Кади Боржес: переход в "Краснодар" - это не шаг вперед для меня, но это очень хорошая возможность проявить себя
Новичок "Краснодара" из Бразилии Кади Боржес поделился мыслями по поводу перехода в российский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"