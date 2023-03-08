"Давайте четко зафиксируем, что в истории с Бариновым и "Бешикташем" не было никаких пяти миллионов евро, шести, семи и так далее. Все это было на словах где-то в турецких медиа. В клуб пришло одно единственное официальное предложение - на 1,5 миллиона евро. Я считаю, это недостойное предложение и по отношению к футболисту, и по отношению к клубу. А дальше пошли какие-то инсинуации: жонглирование цифрами, анонимные новости. Конкретики мы так и не увидели", - цитирует Ульянова "Матч ТВ".
Напомним, в зимнее трансферное окно "Бешикташ" сделал официальный запрос в "Локомотив" по переходу Дмитрия Баринова. Ранее агент полузащитника Павел Банатин говорил, что турецкая сторона предлагала за игрока 4 млн евро, а затем увеличила предложение до 5 млн. Однако генеральный директор турецкого клуба впоследствии признался, что они предлагали "Локомотиву" за Баринова полтора миллиона евро.
Дмитрий Баринов - воспитанник и капитан "Локомотива". Хавбек провел 21 матч в РПЛ и Кубке России в текущем сезоне, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Его контракт с красно-зелеными рассчитан до лета 2024 года.
Директор "Локомотива" Ульянов: "Бешикташ" сделал по Баринову одно предложение на 1,5 млн евро. Это недостойно
Спортивный директор московского "Локомотива" Дмитрий Ульянов рассказал, как проходили переговоры с "Бешикташем" о переходе российского полузащитника Дмитрия Баринова.
Фото: ТАСС