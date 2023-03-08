- Может ли что-то помешать "Зениту" выиграть РПЛ? Я думаю, что нет. У других команд просто нет шансов. Команда, которая лидирует, вызывает большой негатив у всех остальных. Но говорить, что "Зенит" выигрывает чемпионат за чемпионатом из-за судейства, я бы не стал. Это не так. Питер доминирует по игре и превосходит всех конкурентов во всем.
Напомним, "Зенит" становился чемпионом Российской Премьер-Лиги четыре сезона подряд, начиная с 2019 года. Все это время главным тренером сине-бело-голубых является Сергей Семак, под руководством которого команда из Санкт-Петербурга лидирует и в текущем розыгрыше чемпионата России после более чем половины сыгранных матчей. "Зенит" набрал 45 очков после 18 проведенных встреч. В следующем туре команда Семака в Санкт-Петербурге примет подмосковные "Химки" 12 марта.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Ширл: говорить, что "Зенит" выигрывает чемпионат за чемпионатом из-за судейства, я бы не стал. Это не так
Бывший защитник "Зенита" Радек Ширл заявил, что петербуржцы не пользуются помощью со стороны судей в матчах РПЛ.
"Чемпионат"