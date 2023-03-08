- Не знаю, самый ли это сильный по составу "Спартак" за последние годы, но на моей позиции большая конкуренция. Каждый хочет играть. Сейчас ещё и Мозес вернётся — конкуренция на моей позиции станет ещё сильнее.
26-летний Антон Зиньковский, перешедший в "Спартак" перед началом текущего сезона из самарских "Крыльев Советов", сыграл за красно-белых 22 матча во всех турнирах, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Футболист получил вызов в сборную России на товарищеские матчи, которые пройдут в конце марта. Отметим, что на позиции левого вингера в "Спартаке" играет Квинси Промес, а справа у красно-белых могут сыграть Даниил Хлусевич и Виктор Мозес, который в скором времени должен восстановиться после полученной в начале сезона травмы.
Источник: "Чемпионат"
Зиньковский: не знаю, самый ли это сильный по составу "Спартак" за последние годы, но конкуренция большая
Полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский оценил уровень конкуренции в составе красно-белых.
Global Look Press