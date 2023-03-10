- У "Зенита" квалифицированный состав, который сильнее, чем у остальных команд. Объективно. Когда "Зенит" играет в полную силу, им нет равных. Бразильцы в этой команде играют ключевую роль. Они делают разницу. В других командах нет игроков такого уровня.
В составе санкт-петербургского "Зенита", который лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 45 набранными очками после 18 сыгранных матчей, выступает семь легионеров из Бразилии: нападающий Малком, полузащитники Клаудиньо, Густаво Мантуан и Вендел и защитники Дуглас Сантос, Роберт Ренан и Родригао. Сантос является капитаном петербуржцев после ухода Деяна Ловрена в "Лион". Ранее экс-нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба назвал свой бывший клуб "Зенитом" из Рио-да-Жанейро.
Источник: Sport24
Сычев: когда "Зенит" играет в полную силу, им нет равных в РПЛ. Бразильцы в этой команде играют ключевую роль
Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев заявил, что "Зениту" нет равных в РПЛ, а ключевую роль в команде играют бразильские легионеры.
ФК "Зенит"