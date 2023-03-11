– Больше трэш-тока! Отлично! Молодцы! Им нужно уже собирать какой-то YouTube-канал и в прямом эфире друг против друга фигачить. Абсолютно удивительная история, просто молодцы! Я очень дорогой ведущий. Но в целом, думаю, Зарема может себе позволить, не знаю, как Смородская.
Нужно собрать своеобразную программу "К барьеру", и это будет совершенно восхитительная история. Такие треш-токи тоже нужны. Дамы, конечно, сейчас опускаются до оскорблений, но это уже их проблемы. Я увлеченно сижу в восьмом ряду и наблюдаю за происходящим, – приводит слова Губерниева Metaratings.
Накануне экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская в эфире YouTube-программы "Коммент.Шоу" назвала Зарему Салихову "эскортницей", уверив, что супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна сама признавалась в этом. Салихова в ответ пригрозила Смородской обратиться с жалобой в суд, а также назвала Ольгу Юрьевну "Мостовым в юбке".
Бывший руководитель "железнодорожников" вновь не смогла промолчать и призналась, что не боится ее угроз судом. Обе женщины сейчас не работают в футболе: Смородская покинула пост президента "Локомотива" летом 2016 года, а Салихова вместе с мужем ушла из управления "Спартака" летом 2022 года.
Губерниев – о треш-токе Заремы со Смородской: нужно собрать программу "К барьеру". Но я очень дорогой ведущий
Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев предложил Ольге Смородской и Зареме Салиховой устроить батл.
Фото: "Матч ТВ"