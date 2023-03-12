- Всё возможно, почему бы и нет? Если будет забивать по три и четыре гола, то да, сможет. Что такое 58 голов-то? - цитирует Гаврилова Metaratings.ru.
Атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес в домашнем матче 19 тура Российской премьер-лиги против воронежского "Факела" (3:2) забил свой 100-й и 101-й голы за клуб. В таблице бомбардиров красно-белых за все времена Промес занимает седьмую строчку, уступая 1 гол экс-полузащитнику Юрию Гаврилову. Возглавляет этот рейтинг экс-нападающий Никита Симонян, на счету которого 159 забитых мячей в футболке "Спартака".
Гаврилов: Промес - молодец, что забил 100 голов за "Спартак", вошел в историю. Достоин называться легендой
Пять забитых мячей, голевой юбилей Промеса и победа в концовке. «Факел» жег, но «Спартак» остался в погоне за «Зенитом»
Гаврилов: почему бы Промесу и не побить рекорд Симоняна по голам за "Спартак"? Что такое 58 голов?
Экс-полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов ответил на вопрос о шансах вингера Квинси Промеса побить рекорд экс-нападающего Никиты Симоняна по голам за красно-белых.
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