- Кубок имеет такую же важность, как и чемпионат. В "Зените" привыкли к победам. Мы хотим завершить сезон с двумя трофеями. Понимаем, что это будет непросто, но каждый из нас настроен отдать максимум своих сил.Готовимся к матчам от игры к игре. В первой части сезона мы не так успешно выступили в Кубке, по сравнению с РПЛ. Хотим во второй половине это наверстать и радовать болельщиков своей игрой, - приводит слова Родригао "Матч ТВ".
"Зенит" при Сергее Семаке 4 года подряд выигрывает российское первенство. В 2020 году коллективу из Санкт-Петербурга удалось одновременно завоевать и чемпионский титул и Кубок России. В этом сезоне петербуржцы уверенно идут к своему 5 чемпионству подряд, имея восьмиочковый отрыв от своего ближайшего преследователя "Спартака". В Кубке России в осенней части "Зенит" выступил не так удачно, заняв в своем квартете 3-е место и выбыв в нижнюю сетку турнира. В первом раунде Пути регионов действующий чемпион разгромно обыграл "Волгу" из Ульяновска, отправив в их ворота три безответных мяча. В 1/4 финала турнира команда Сергея Семака в Санкт-Петербурге примет "Динамо". Отметим, что бразильский защитник Родригао не примет участие в матче из-за дисквалификации за драку в матче со "Спартаком" (0:0, 4:2).
Родригао – о Кубке России: "Зенит" хочет завершить сезон с двумя трофеями
Бразильский футболист "Зенита" Родригао поделился мыслями по поводу задач команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"