- Наверное, Fan ID нужен для тотального контроля. Наверное, пустые трибуны могут повлиять на отмену этого закона. Люди, которые принимали этот закон, может, увидят, что трибуны пустые и отменят паспорт болельщика. У нас и так футбол в удручающем состоянии, а без болельщиков — караул.
Fan ID необходим для посещения матчей Российской Премьер-Лиги на всех стадионах, принимающих матчи первенства с декабря 2022 года. На первых матчах после возобновления чемпионата России наблюдается резкое снижение посещаемости. На игру московского "Торпедо" с екатеринбургским "Уралом" по официальным данным пришли 207 зрителей. Об отмене законопроекта о паспорте болельщика на официальном уровне речи не идет.
Источник: "РБ Спорт"
Кухарчук: наверное, Fan ID нужен для тотального контроля. И так футбол в удручающем состоянии, а без фанатов - караул
Полузащитник "Торпедо" Илья Кухарчук выступил с резкой критикой закона о паспорте болельщика.
ФК "Торпедо"