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Генич: то, что происходит с посещаемостью российского чемпионата, – это позор. Закон о Fan ID надо корректировать

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Популярный футбольный комментатор телеканала "Матч ТВ" Константин Генич призвал внести корректировки в применение закона о Fan ID.
Фото: Twitter
– То, что происходит с посещаемостью российского чемпионата, – это позор. Конечно, закон о Fan ID надо корректировать, его никто не отменит, в этом нет никаких сомнений. Его могут подкорректировать. 207 зрителей на матче РПЛ – просто караул. На "Торпедо" и так много не ходило, но другие команды тоже поддержки лишаются, – приводит слова Генича "РБ Спорт".

Закон о паспорте болельщика вступил в силу с нового года. Теперь без электронного документа доступ на матчи чемпионата России по футболу воспрещен. Fan ID поспособствовал резкому падению посещаемости на играх РПЛ после рестарта сезона.

Во многих городах страны были обновлены антирекорды присутствия зрителей на трибунах. Апофеозом ситуации стал матч в Химках между московским "Торпедо" и екатеринбургским "Уралом" в рамках 19-го тура. Встречу посетили всего 207 человек.


Генич Торпедо Урал Матч ТВ
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