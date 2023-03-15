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Нагорных - об участии в матче "Локо" дисквалифицированного Баринова: вторая подобная ошибка за год, будем разбираться

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал выход на поле в матче Кубка России с "Акроном" (1:1, пен. 6:7) дисквалифицированного хавбека Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
- Проигрыш… Результат матча отрицательный. По ситуации с регламентом - будем разбираться. Но не надо ссылаться на то, что регламент запутанный. Вторая ошибка подобного рода в команде за год. Будем разбираться и делать вывод, - передает слова Нагорных "СЭ".

Матч второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Акрон" - "Локомотив" завершился победой клуба из Тольятти в серии послематчевых пенальти (1:1, пен. 7:6). В составе "железнодорожников" на поле вышел опорный полузащитник Дмитрий Баринов, который не имел права играть по регламенту, так как получил две желтых карточки в матчах 1/4 финала верхней сетки плей-офф со "Спартаком".

Год назад в "Локомотиве" произошла аналогичная ситуация - в матче 1/8 финала Кубка России с "Енисеем" (0:4) принял участие чешский форвард Ян Кухта, не отбывший дисквалификацию за удаление в Кубке Чехии перед переходом в российский клуб.


Кубок России Локомотив Баринов Кухта Нагорных
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