- Проигрыш… Результат матча отрицательный. По ситуации с регламентом - будем разбираться. Но не надо ссылаться на то, что регламент запутанный. Вторая ошибка подобного рода в команде за год. Будем разбираться и делать вывод, - передает слова Нагорных "СЭ".
Матч второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Акрон" - "Локомотив" завершился победой клуба из Тольятти в серии послематчевых пенальти (1:1, пен. 7:6). В составе "железнодорожников" на поле вышел опорный полузащитник Дмитрий Баринов, который не имел права играть по регламенту, так как получил две желтых карточки в матчах 1/4 финала верхней сетки плей-офф со "Спартаком".
Год назад в "Локомотиве" произошла аналогичная ситуация - в матче 1/8 финала Кубка России с "Енисеем" (0:4) принял участие чешский форвард Ян Кухта, не отбывший дисквалификацию за удаление в Кубке Чехии перед переходом в российский клуб.
Нагорных - об участии в матче "Локо" дисквалифицированного Баринова: вторая подобная ошибка за год, будем разбираться
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал выход на поле в матче Кубка России с "Акроном" (1:1, пен. 6:7) дисквалифицированного хавбека Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"