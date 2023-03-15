- В чем секрет "Урала" Гончаренко? Видимо, это его секрет. Поскольку все команды Гончаренко играют очень жестко, очень вязко. С ними очень, как говорят футболисты, неприятно играть. Он выжимает из игроков всё, что можно. Он молодец, - передает слова Федуна "СЭ".
Матч "Спартак" - "Урал" в рамках двухматчевого противостояния в 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России завершился вничью со счетом 1:1, на гол Квинси Промеса гости ответили забитым мячом Юрия Железнова. Ранее в 18 туре РПЛ встреча красно-синих и "шмелей" также завершилась вничью - со счетом 2:2.
Екатеринбургский "Урал" под руководством главного тренера Виктора Гончаренко не проигрывает во всех турнирах в течение 16 матчей (10 побед, 6 ничьих).
Квинси забил, но «Спартак» не смог обрушить беспроигрышный «Урал». А почему отмашка Бегича на Мартинсе – не пенальти?!
Федун: Гончаренко молодец, выжимает из игроков "Урала" всё, что можно
Экс-президент "Спартака" Леонид Федун прокомментировал работу главного тренера "Урала" Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Спартак"