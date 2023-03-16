Губерниев: наверное, Кукуляку стоит проверить зрение, если он смотрел и ничего не увидел. А может, он боится чего-то?

– Как могут возникать такие проблемы, когда есть ВАР? Получается, смотришь книгу, видишь фигу. Не знаю, почему так происходит – может, магия "Зенита" так действует на судей. "Зенит" – хорошая команда, фаворит и флагман. Но сегодня они играли слабо. Тем не менее, здорово, что "Динамо" смогло пройти дальше, что есть какая-то интрига. Это справедливо.
Мне кажется, ВАР придуман для того, чтобы его смотреть, причем внимательно. Может, Кукуляк невнимательно смотрел, увлекся чем-то другим. Если не видишь ничего, ну посмотри ты телек. Все видели, что там был пенальти – даже тюменские ежи. Наверное, Кукуляку все-таки стоит проверить зрение, если он смотрел и ничего не увидел. А может, он боится чего-то. У кого-то водобоязнь, кто-то боится насекомых, высоты. Может, у Кукуляка боязнь телевизора.
В любом случае, "Зенит" – сильнейший клуб, магия работает, как ни крути. Но хорошо, что в итоге "Динамо" справедливо прошло в следующий этап, – приводит слова Губерниева "РБ Спорт".
Главным действующим лицом кубкового поединка между "Зенитом" и "Динамо" стал калужанин Евгений Кукуляк, который принял решение не назначать 11-метровый в ворота петербуржцев в эпизоде столкновения Клаудиньо и Тюкавина. Отметим, что рефери из Сочи Павел Кукуян, сидевший на ВАР, не согласился с решением арбитра в поле и позвал его к монитору. Отметим, что президентом РФС является Александр Дюков, ранее работавший в "Зените". Матч между клубом из Северной столицы и москвичами проходил в Санкт-Петербурге.
Напомним, команда Сергея Семака была вынуждена выступать в нижней сетке Кубка России после того, как заняла только третье место в квартете на групповой стадии Кубка России. В первом раунде плей-офф Пути регионов "Зенит" разгромил "Волгу" в Ульяновске. Накануне сине-бело-голубые окончательно выбыли из борьбы за трофей после домашнего поражения от московского "Динамо". Основное время встречи завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти гости оказались сильнее - 5:4.
Губерниев: наверное, Кукуляку стоит проверить зрение, если он смотрел и ничего не увидел. А может, он боится чего-то?
Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что арбитр Евгений Кукуляк ошибся, не назначив пенальти за фол на Константине Тюкавине в матче "Зенит" - "Динамо" (1:1, 4:5 по пенальти).
Фото: "Матч ТВ"