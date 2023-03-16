22-летний аргентинец инициировал данную работу несмотря на то, что приехал в Россию всего полтора месяца назад. Этот факт подтвердил официальный представитель игрока Эмилио Чемпион
– Мы уже занимаемся этим. Будут ли возникать вопросы в Аргентине? Вовсе нет. С этим все спокойно, – приводит слова агента игрока Эмилио Чемпиона "СЭ".
Бенхамин Гарре ранее выступал за "Манчестер Сити". Сообщалось, что за выступлением футболиста продолжает следить наставник "горожан" Пеп Гвардиола. Аргентинец стал игроком "Крыльев Советов" в зимнее трансферное окно. В пяти встречах в составе волжан он отметился единственным ассистом. Накануне самарская команда на своем поле разошлась миром с ЦСКА (2:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка страны.
Полузащитник "Крыльев" Гарре начал процедуру получения российского гражданства
Аргентинский хавбек "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре начал процедуру получения паспорта РФ.
Фото: ФК "Расинг"