- Было несколько звонков из России с вопросами о Раймундо и состоянии его контракта, но официальных предложений пока нет, - приводит комментарий Гарсии Sport24.
23-летний левый вингер из Мексики Рэймундо Фульгенсио, по сведениям СМИ, заинтересовал московский "Спартак" и еще один неназванный российский клуб. В этом сезоне мексиканец провел 21 встречу в различных турнирах, в которых ему удалось 1 раз поразить ворота соперников, а также отметиться 3 ассистами. Игроку необходимо для голевого действия примерно 1,141 игровая минута. Всего за "Тигрес" Фульгенсио набрал 2+6 по системе гол плюс пас в 62 встречах.
Агент: было несколько звонков из России с вопросами о Фульгенсио
Агент мексиканского футболиста "Тигрес" Рэймундо Фульгенсио Аллан Гарсия высказался по поводу интереса к игроку из РПЛ.
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