– В моменте с голом были руки. Судье можно было свистеть, а он не свистнул. Это было на его усмотрение. Он говорит, что рука висела, может он так трактует. Были моменты у нас, конечно, мы не должны были проигрывать.
Беспроигрышная серия из шестнадцати матчей? Все серии когда?то прерываются, – приводит слова Иванова "Матч ТВ".
Наставник "Урала" Виктор Гончаренко получил прямую красную карточку за апелляции к судье на последних минутах домашнего матча с "Динамо" (0:1). 45-летний белорусский специалист выражал недовольство и спорил с главным судьей встречи Алексеем Амелиным, за что был удален из пределов тренерской зоны. Таким образом, Гончаренко из-за дисквалификации пропустит ближайшую игру екатеринбургской команды в чемпионате России против "Зенита", намеченную на 2 апреля.
18 марта московское "Динамо" на последних минутах вырвало победу у екатеринбургского "Урала" в выездном матче 20-го тура. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу гостей. Автором победного гола на 89-й минуте стал Константин Тюкавин. Таким образом, бело-голубым удалось прервать беспрецедентную 16-матчевую беспроигрышную серию "Урала" в чемпионате и Кубке России. В последний раз оранжево-черные проигрывали "Ахмату" в сентябре 2022 года.
Благодаря этому результату команда Славиши Йокановича закрепилась на четвертом месте в таблице, набрав 35 очков. "Динамо" опережает ЦСКА на три очка и отстает на три балла от замыкающего тройку лидеров "Ростова". У "Урала" 25 очков после 20-ти сыгранных туров и десятая строчка в чемпионате России.
Президент "Урала" Иванов: в моменте с голом были руки, но судья не свистнул
Президент "Урала" Григорий Иванов предположил, что гол в ворота хозяев в матче 20-го тура РПЛ против "Динамо" (0:1) мог быть забит с нарушением правил.
Фото: ФК "Урал"