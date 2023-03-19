- Имела ли место недооценка соперника? Это часто бывает у "Спартака". Так было с "Уралом" в первом тайме. Как только они надеются, что сыграют за счет класса и не выходят с первых минут с максимальной самоотдачей, возникают проблемы. Это произошло и сегодня (18 марта - прим. Rusfootball.info). Соперник грамотный, и когда ты не полностью мотивирован, плюс есть проблемы в обороне, оппоненты этим пользуются, - приводит слова Гладилина "Евро-футбол".
В матче 20 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" потерпел выездное поражение со счетом 0:2 от "Оренбурга", оба гола в свои ворота красно-белые пропустили в первом тайме. 14 марта красно-белые принимали на своем поле "Урал" в рамках первой игры 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России и после первого тайма уступали со счетом 0:1, матч завершился вничью 1:1. После 20 сыгранных матчей чемпионата "Спартак" набрал 40 очков и занимает вторую строчку турнирной таблицы.
Гладилин: как только "Спартак" надеется сыграть за счет класса, у него возникают проблемы
Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин ответил на вопрос о возможной недооценке красно-белыми соперника в матче 20 тура РПЛ против "Оренбурга" (0:2).
Фото: РФС