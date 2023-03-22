Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Президент "Урала" Иванов - о системе "весна-осень": не надо изобретать велосипед. Над нами уже весь мир смеется

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о своем отношении к возвращению РПЛ на систему "весна-осень".
Фото: ФК "Урал"
"Никакой разницы не вижу. Не знаю, кто это обсуждает, и откуда взялась эта идея. Над нами уже весь мира смеется - то "весна-осень", то "осень-весна". Не надо изобретать велосипед, он уже давно изобретен. Мы при любой системе будем играть в декабре и в марте", - цитирует Иванова "Спорт День за Днем".

С момента основания РПЛ в 2002-м году, Чемпионат России по футболу ежегодно проводился по системе "весна-осень". В сентябре 2010 года на заседании Исполкома РФС было принято решение о переходе на систему "осень-весна". Согласно принятому решению, первенство страны в 2011/12 годах проводилось по переходной системе "весна-осень-весна", а с осени 2012 года и по настоящее время - по системе "осень-весна".


Иванов Г Урал РПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Юран – один из кандидатов на пост главного тренера "Торпедо. Имя нового наставника команды объявят 25 марта
Полузащитник "Химок" Гбане: уверен точно, мы не вылетим. Обещаю всем, что так и произойдет!
Тукманов: игра "Торпедо" при Талалаеве менялась в лучшую сторону. Его уход мне непонятен 1
Норвежский журналист: Хайкин уже легенда клуба, он может стать Акинфеевым в "Буде-Глимте" 1
Быстров – о переходе в АФК: если уж так вышло, что Европа повернулась к нам задней точкой, то нужно куда-то двигаться 1
КДК РФС присудил техническое поражение "Пари НН" в матче РПЛ с "Торпедо" за участие дисквалифицированного футболиста 6
Тренер "Урала" Гончаренко дисквалифицирован на 3 матча РПЛ за нецензурную брань в адрес судьи 2
Агент Лички: Марцел не мог подвести "Оренбург", "Краснодар" выбрал Ивича. Кто выиграл, а кто проиграл – покажет время
Президент "Урала" Иванов - о расширении РПЛ: 16 клубов это катастрофически мало. Я бы поддержал идею с 18 командами 1
Футбольный менеджер Галунов – о России в АФК: со спортивной точки зрения, Азия – шаг назад. Но это лучше, чем ничего эксклюзив
Хайкин – о возвращении в "Буде-Глимт": я не получил шанса в "Бристоль Сити". Мои цели: еврокубки и топ-5 лиг Европы 1
Галактионов стал первым тренером в истории "Локомотива", одержавшим победы в своих стартовых трех матчах РПЛ 1
Официально: Талалаев покинул пост главного тренера "Торпедо" 7
Мостовой: многие люди не понимают: где осень, а где весна. Все ищут проблему в системе игр, но не в этом причина 2
Президент "Урала" Иванов - о системе "весна-осень": не надо изобретать велосипед. Над нами уже весь мир смеется 1