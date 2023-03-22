"Никакой разницы не вижу. Не знаю, кто это обсуждает, и откуда взялась эта идея. Над нами уже весь мира смеется - то "весна-осень", то "осень-весна". Не надо изобретать велосипед, он уже давно изобретен. Мы при любой системе будем играть в декабре и в марте", - цитирует Иванова "Спорт День за Днем".
С момента основания РПЛ в 2002-м году, Чемпионат России по футболу ежегодно проводился по системе "весна-осень". В сентябре 2010 года на заседании Исполкома РФС было принято решение о переходе на систему "осень-весна". Согласно принятому решению, первенство страны в 2011/12 годах проводилось по переходной системе "весна-осень-весна", а с осени 2012 года и по настоящее время - по системе "осень-весна".
Президент "Урала" Иванов - о системе "весна-осень": не надо изобретать велосипед. Над нами уже весь мир смеется
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о своем отношении к возвращению РПЛ на систему "весна-осень".
Фото: ФК "Урал"