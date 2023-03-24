Специалисты вместе трудились на благо "Рубина", ЦСКА и других клубов.
– На мой взгляд, анимационная деятельность [Слуцкого] только на пользу футболу. Не забывайте, это хорошо монетизируется! В Волгограде Слуцкий содержит школу, построил стадион. Надо уважать, что у него все получается! А не говорить, что стал каким-то аниматором, веселит народ...
Между прочим, комедийные роли самые сложные. Знаете, как тяжело демонстрировать перед камерой чувство юмора? Большинство людей в такой момент теряются. А Слуцкий в порядке. Уровень самоиронии высочайший. Причем футболистов его жизнерадостность в иллюзии не вводит. Он очень жесткий в работе! Скорее диктатор, – приводит слова Яровинского "СЭ".
За плечами 51-летнего Слуцкого работа главным тренером в самарских "Крыльях Советов", московском ЦСКА и казанском "Рубине". Он также успел поработать в двух иностранных клубах. Первым заграничным опытом уроженца Волгограда стал клуб второго английского дивизиона "Халл Сити". Затем он возглавлял арнемский "Витесс", выступавший в чемпионате Нидерландов.
На Евро-2016 Слуцкий был главным тренером сборной России, с которой не сумел выйти из группы. Последним местом работы специалиста был казанский "Рубин", откуда он ушел в ноябре прошлого года. По итогам прошлого сезона Леонид Викторович вылетел с клубом из столицы Татарстана из РПЛ.
Яровинский: анимационная деятельность Слуцкого только на пользу футболу. Не забывайте, комедийные роли самые сложные
Экс-спортивный директор "Рубина" и ЦСКА Олег Яровинский поделился мнением о рабочих качествах бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"